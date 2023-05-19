Садівники назвали найефективніші способи поливу рослин навесні та влітку

Полив є одним із найважливіших завдань, які садівник може виконувати у своїх садах, особливо у весняні та літні місяці. Незалежно від того, чи це невеликий сад, подвір’я, велика ділянка, рослини потребують правильного поливу.

Весняні місяці є одними з найважливіших у садівничому календарі, оскільки саме в цей час завершується більшість важкої роботи, наприклад обрізка та посів насіння. Полив також забезпечує найкращий вигляд садів протягом весняного та літнього сезонів, пише Express.co.uk.

Досвідчені садівники радять поливати рослини у саду та на грядках під корінь. Це гарантує, що більше води надходить у ґрунт.

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Також не варто поливати рослини часто, але малими порціями. Краще поливати сад рідше, але ретельно. Таким чином рослини пускатимуть коріння глибше.

Для поливу також радиться використовувати воду з водозбірників. Дощова вода має нижчий рН, ніж вода з-під крана.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини варто посадити у себе вдома.

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