Садоводы назвали три растения, которые необходимо обрезать до ноября

Обрезка – важная работа для садоводов, выполняемая в течение года. Однако некоторые растения обрезать в октябре, чтобы способствовать росту и цветению в следующем году.

В частности, важно обрезать лаванду. Садоводам следует избегать обрезки лаванды зимой, поскольку это может "повредить" растение, сообщает Express.co.uk.

Во время обрезки используйте чистый острый секатор или ножницы, прежде чем удалять примерно одну треть общей высоты растения. Обрежьте наружные ветки, чтобы сохранить форму, обрезая чуть выше узла листьев или бокового соединения ветвей.

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Плетистые розы

Вьющиеся розы цветут на побегах, выращенных той же весной, поэтому их можно сильно обрезать сейчас. Садоводы должны начать с удаления любой поврежденной или перекрестной древесины, а также очень старой древесины, которую можно обрезать сразу до земли.

Основные стебли следует разворачивать веером на равном расстоянии как можно более горизонтально, прикладывая их к проводам или решетке.

Японский клен

Большие клены следует обрезать, когда они находятся в полном состоянии покоя или между августом и октябрем или ноябрем и январем. Обрежьте молодое дерево в первую зиму примерно на 50 см, чуть выше двух пар сильных побегов, чтобы добиться хорошей формы.

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