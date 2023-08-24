Садоводы назвали три секрета успешного выращивания белоснежных гортензий

Белая гортензия известна своими огромными шаровидными белыми цветочными головками. Но иногда эти растения не цветут летом после посадки, даже если они пережили зиму.

Проблема может заключаться в почве, условиях выращивания или в том, как вы обрезали гортензию. Садоводы объяснили, что можно сделать, чтобы белоснежная гортензия зацвела, пишет Better Homes & Gardens.

Создайте идеальные условия

Если вы только что приобрели гортензию снежный шар (Hydrangea arborescens), также известную как гладкая гортензия, хорошо подумайте, где ее посадить. Это растение будет терпеть разнообразные почвы, но лучше чувствует себя на хорошо дренированном.

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Особенно важно хорошо поливать только что посаженную гортензию-снежку в течение первого года, пока она приживется. Этот куст лучше всего цветет на утреннем солнце и в полуденной тени или в пятнистой тени в течение всего дня.

Время цветения

Ожидайте, что гортензия будет цвести с июня по сентябрь. Если вы посадили свой куст в идеальных условиях для выращивания, но не получаете цветов в первый год, возможно ваше растение все еще адаптируется к своему новому месту.

Обрежьте гортензию Snowball в конце зимы

Обрезка гортензии в неподходящее время года также может повлечь за собой отсутствие цветов. Гортензия снежный шар цветет на поросле текущего сезона, который также называют новой древесиной.

Обрезка в конце весны или начале лета после появления новых приростов удалит потенциальные цветочные почки. Лучше обрезать гортензию "снежный шар" в конце зимы, чтобы новые сильные стебли выросли и выпустили много цветочных почек.

Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.

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