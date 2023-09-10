Садоводы объяснили, как нужно ухаживать за хризантемами, чтобы они цвели всю осень

Хризантемы – это смелые и яркие цветы, которые заставят каждый сад засиять красными, оранжевыми и желтыми цветами. Однако эти растения нуждаются в определенном уходе.

Есть один способ полива, который должны знать все садоводы. Так цветы будут радовать глаз всю осень, сообщает Express.co.uk.

Садоводы не должны поливать хризантемы сверху, то есть их цветы или стебли не должны быть влажными. Поливать хризантемы нужно всегда у основания растения, поскольку полив цветов приведет к тому, что их бутоны загниют и опадут.

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Лучшее время для полива – утром, пока на них не ударит жаркое солнце после обеда, и поливать обильно, чтобы стимулировать их корни расти и укрепляться.

Если поливать хризантемы в земле, у них меньше шансов заболеть или высыхать, а также это гарантирует, что почва дольше остается влажной.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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