Садоводы призвали немедленно обрезать одно растение, чтобы оно пережило зиму

Обрезка роз обеспечивает интенсивный рост и хорошее цветение растения каждый год. Это важно делать до сильных морозов.

Без обрезки плетистые розы могут превратиться в запутанный беспорядок ветвей с очень малым количеством цветов. Об этом сообщает Express.co.uk.

Обрезка – это практика выборочного удаления частей растения, включая ветки и почки. Это поможет манипулировать растением для ландшафтных целей, а также стимулировать новый рост.

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Садоводы должны начать с удаления любой поврежденной или перекрещенной поросли или любой очень старой древесины. Специалисты утверждают, что главные стебли нужно разворачивать веером на равноудаленном расстоянии как можно более горизонтально, подвязывая их к проволоке.

Тогда все боковые побеги, растущие из этих основных стеблей, которые дали цветы, можно сократить до короткого куста с парой листочков. Убедитесь, что все это связано, чтобы избежать зимних повреждений.

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