'Самая массовая одноразовая атака': в российском Курске всю ночь гремели взрывы (видео и фото)

В ночь на 19 июля 2024 года в российском Курске раздавались взрывы. Местные отмечают, что это была "пожалуй, самая массовая одноразовая атака хох**ов на Курск".

российские паблики с часу ночи писали о "серии взрывов над городом Курском". Отмечалось, что "система ПВО сбила украинские БПЛА".

По данным SHOT, в небе над Курском было слышно от 7 до 10 взрывов. "От громкого звука сработали сигнализации припаркованных автомобилей. Пока информации о последствиях на земле и пострадавших нет. Местные власти сообщают, что приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред", – говорится в сообщении.

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Местные сообщили также, что на гостинице "Курск" есть "след столкновения, с чем – непонятно".

''Самая массовая одноразовая атака'': в российском Курске всю ночь гремели взрывы (видео и фото) ''Самая массовая одноразовая атака'': в российском Курске всю ночь гремели взрывы (видео и фото)

''Самая массовая одноразовая атака'': в российском Курске всю ночь гремели взрывы (видео и фото) ''Самая массовая одноразовая атака'': в российском Курске всю ночь гремели взрывы (видео и фото)

Жители Курской области также назвали эту атаку БПЛА "самой массовой".

''Самая массовая одноразовая атака'': в российском Курске всю ночь гремели взрывы (видео и фото) ''Самая массовая одноразовая атака'': в российском Курске всю ночь гремели взрывы (видео и фото)

российское минобороны сообщило, что в ночь на 19 июля ПВО уничтожило 19 украинских БПЛА над Курской (11 дронов), Белгородской областями (3 дрона), а также над территорией Крыма и акваторией Черного моря (5 БПЛА).

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что над областью сбито 11 беспилотников: "Этой ночью наши бойцы ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА самолетного типа. Падение обломков было зафиксировано на нескольких улицах Курска. В настоящее время ведется обследование мест событий... На улице Дружинской после падения обломков ранения и ожоги получили двое жителей".

Между тем, жители Ростовской области тоже сообщили о серии взрывов вблизи пригорода Ростова-на-Дону Аксая и о тревоге, раздававшейся в 200 км от областного центра, в Морозовске.

Напомним, 14 июля беспилотники атаковали два объекта в городе Суджа Курской области России.

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