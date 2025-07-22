Самые выгодные направления: опубликованы топ-3 самых дешевых страны для переезда

В новом рейтинге, опубликованном изданием The Economic Times, определены самые привлекательные страны для переезда с финансовой точки зрения. Лидерами списка стали два европейских государства и одно из Северной Америки.

Первое место заняла Мексика – страна поразила рекордно низкими затратами на коммунальные услуги. Средний счет в месяц составляет всего 61 доллар, что является самым низким показателем в мире. Кроме того, жители здесь могут посещать спортзал по очень умеренной цене – около 33 долларов в месяц. Об этом пишет The Economic Times.

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На второй позиции оказалась Литва. Страна отличается самым дешевым интернетом в мире – всего 15 долларов ежемесячно. К тому же общественный транспорт в Литве тоже достаточно доступен: одна поездка обходится примерно в один доллар.

Третье место досталось Польше, где дешевле всего посещать кино — билет стоит чуть больше семи долларов. Интернет обходится в 16 долларов в месяц, а фитнес-занятие – около 36 долларов, что делает страну одной из самых доступных для активного образа жизни.

В противоположном конце рейтинга оказались Швейцария, Исландия и Норвегия – именно эти страны признаны самыми дорогими для жизни иностранцев.

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