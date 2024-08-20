Самый быстрый в мире серийный электромобиль ускорился: может разогнаться до 100 км/ч за 1,8 секунды (фото)

Хорватская компания Rimac представила новую, хардокорную версию своего электрического суперкара Nevera — Rimac Nevera R. Выпуск этой модели приурочен к проходящему в Калифорнии фестивалю Monterey Car Week.

Новинка имеет улучшенную аэродинамику, перенастроенную подвеску и более мощную силовую установку с пиковой мощностью 2136 л.с., что делает ее самым мощным в мире дорожным суперкаром, пишет журнал motor1.com.

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Rimac Nevera R получила ряд усовершенствований, улучшивших ее динамические характеристики. В частности, новое оперение кузова позволило увеличить прижимную нагрузку на 15%, а новые шины Michelin Sport Cup 2 повысили боковое сцепление на 5%. Дополнительно, пересмотренные настройки подвески и карбон-керамический тормоз способствовали улучшению управляемости на треке.

Rimac Nevera R. Источник: rimac-newsroom.com Rimac Nevera R. Источник: rimac-newsroom.com

Rimac Nevera R. Источник: rimac-newsroom.com Rimac Nevera R. Источник: rimac-newsroom.com

Rimac Nevera R. Источник: rimac-newsroom.com Rimac Nevera R. Источник: rimac-newsroom.com

Rimac Nevera R. Источник: rimac-newsroom.com Rimac Nevera R. Источник: rimac-newsroom.com

Rimac Nevera R. Источник: rimac-newsroom.com Rimac Nevera R. Источник: rimac-newsroom.com

Среди других улучшений — новая батарея на 108 кВтч, что является более легкой и энергоэффективной. Это изменение позволило сохранить запас хода до 490 км на одной зарядке по циклу WLTP, при этом максимальная скорость осталась на уровне 412 км/ч. Rimac Nevera R также поражает своей динамикой разгона: 0-100 км/ч за 1,81 секунды, а 0-300 км/ч – за 8,66 секунды.

Компания планирует выпустить всего 40 экземпляров Nevera R, а ожидаемая цена может превысить 2,5 миллиона евро, что делает эту модель эксклюзивным предложением для любителей суперкаров. Это значительное обновление от Rimac, которое, возможно, повысит спрос на электрические суперкары в элитном сегменте рынка.

Rimac Nevera R. Источник: rimac-newsroom.com Rimac Nevera R. Источник: rimac-newsroom.com

Rimac Nevera R. Источник: rimac-newsroom.com Rimac Nevera R. Источник: rimac-newsroom.com

Rimac Nevera R. Источник: rimac-newsroom.com Rimac Nevera R. Источник: rimac-newsroom.com

Rimac Nevera R. Источник: rimac-newsroom.com Rimac Nevera R. Источник: rimac-newsroom.com

В будущем Rimac планирует представить новый трековый одноместный суперкар, который технически не будет связан с Nevera, что добавляет интриги в дальнейшие анонсы компании.

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