Самый древний сыр нашел в довольно неожиданном месте: украшал шею мумии (фото)

Во время раскопок в западном Китае была обнаружена мумия, которая датируется 3600 лет назад. На шее умершей женщины исследователи обнаружили ожерелье из необычного материала. Как оказалось впоследствии, это был самый древний образец сыра, когда-либо находившийся учеными.

Подробный анализ ДНК позволил установить, что это был сыр кефира. Такое открытие стало возможным благодаря современным технологиям, позволяющим извлекать генетическую информацию из пролежавших тысячи лет материалов. Ученые выяснили, что сыр изготовляли из молока коз и коров, используя те же бактерии и дрожжи, что и для производства современного кефира, пишет журнал Cell.

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Эта находка имеет огромное значение для науки. Она свидетельствует, что производство молочных продуктов имеет гораздо более давнюю историю, чем считалось ранее. Кроме того, открытие указывает на то, что кефирные культуры были распространены гораздо шире, чем считалось ранее. Ученые предполагают, что путешествовавшие по Евразии кочевые племена способствовали распространению кефира.

Исследование сыра, найденного на мумии. Источник: cell.com Исследование сыра, найденного на мумии. Источник: cell.com

Исследование сыра, найденного на мумии. Источник: cell.com Исследование сыра, найденного на мумии. Источник: cell.com

Интересно, что сыр был не просто едой, но и имел ритуальное значение. Похоронив женщину с ожерельем из сыра, люди того времени, вероятно, хотели обеспечить ей пищу в загробном мире или подчеркнуть ее статус.

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