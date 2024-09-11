Самый популярный в Украине фрукт стремительно упал в цене: какая причина

На украинском рынке наблюдается стремительное понижение цен на яблоки. Садоводы стараются как можно быстрее реализовать свежий урожай, поэтому снижают цены.

По данным аналитиков EastFruit, подобная тенденция продолжается уже несколько недель подряд. Причиной удешевления стало большое предложение яблок осенних сортов, не подлежащих длительному хранению.

Также читайте: В Украине подорожали ключевые продукты: какие новые цены и что вызывает их рост

Сейчас качественные сортовые яблоки можно приобрести в среднем за 12-18 гривен за килограмм, что на 15% дешевле, чем в конце прошлой недели. Эксперты отмечают, что стоимость яблок уже достигла уровня прошлогодних показателей за аналогичный период.

Следует отметить, что снижение цен на яблоки происходит на фоне общей тенденции роста инфляции в Украине. Однако на рынке фруктов ситуация развивается обратно. Эксперты объясняют это сезонными факторами и желанием производителей быстро продать свежий урожай.

Удешевление яблок является положительной новостью для потребителей, которые теперь могут приобрести свежие фрукты по более доступной цене. В то же время, для садоводов такая ситуация может привести к снижению доходов, поскольку они вынуждены продавать свою продукцию по более низкой цене.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине подорожали овощи из борщового набора.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!