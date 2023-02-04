Самый старый в мире сохранившийся мозг случайно обнаружили в окаменевшей рыбе

Ученые при исследовании окаменелостей доисторической рыбины случайно выяснили, что она содержит самый старый в мире образец хорошо сохранившегося мозга и даже черепные нервы.

Эту находку открыли ученые из университетов Бирмингема и Мичигана, которые исследовали окаменелость рыбы, возрастом примерно 319 миллионов лет. Остатки Coccocephalus wildi были найдены более века в угольной шахте в Ланкашире и хранились в архивах Манчестерского музея.

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Палеонтолог доктор Сэм Джайлз сказал, что "неожиданная находка" дала "впечатляющее понимание" эволюции мозга, передает его слова Science Alert.

Ученые из Университета Бирмингема (UoB) и Университета Мичигана (UoM) считают, что эта рыба при жизни имела до 20 см в длину. Она относилась к хищникам.

Один из ученых, представитель Университета Мичигана сказал, что мягкие ткани, например мозг, обычно быстро разлагаются и очень редко каменеют, однако эта исследуемая ими рыба стала исключением. Ученые считают, что во время гибели эта рыбина "была быстро похоронена в осадочных отложениях с небольшим количеством кислорода". Именно благодаря этому и могло замедлиться разложение ее мозга на черепных нервов.

Исследователи говорят, что когда осматривали окаменелости этой рыбы, то не имели целью найти ее мозг. Они натолкнулись на него случайно. Неожиданная находка открылась им, когда они пытались получить трехмерное изображение черепа.

Теперь ученые стремятся "просветить" другие окаменелости рыб в некоторых музейных коллекциях, чтобы попытаться исследовать, какие еще "секреты" содержат их останки.

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