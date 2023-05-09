Саркофаг Геркулеса: в чем уникальность шедевра римского погребального искусства 150 года н.э.

Саркофаг Геркулеса, выставленный в Веллетре, является шедевром римского похоронного искусства. Мифологические рельефы, сочетающие азиатский и греческий стили, изображают подвиги великого героя вместе с королем и королевой подземного мира.

Невероятный саркофаг Геракла, выставленный в Общественном археологическом музее Оресте Нардини в Веллетре, недалеко от Рима, был обнаружен недалеко от города в 1955 году. Это монументальное произведение имеет высоту более пяти футов и более восьми футов длины. Его исполнение поражает качеством и деталями украшения, он прекрасно сохранился и является уникальным шедевром римского похоронного искусства. Саркофаг был высечен примерно в 150 году нашей эры из глыбы мрамора, добытого на греческом острове Парос. На протяжении веков парийский камень высоко ценился классическими скульпторами и использовался в других шедеврах, в частности, "Крылатой победе Самофракии" второго века до нашей эры.

Читайте также: Жуткие подробности о пребывании детей индейцев в федеральных школах-интернатах Америки.

Двухскатный верх саркофага напоминает оформление храма. Сцены организованы архитектурными элементами, техникой, используемой художниками из Малой Азии. Его стороны рассказывают две разные истории и содержат 184 фигуры, иллюстрирующие мифологические эпизоды. В основе фигуры, удерживающие вес ярусов и разделяющие разные сцены, а женские кариатиды поддерживают уровень выше. 12 подвигов Геракла является основной темой саркофага. Три из четырех сторон показывают подвиги, включая спуск Геракла в подземный мир и возвращение из него.

На одном фронтоне изображен владелец саркофага, который собирается войти в подземный мир. Саркофаг был сделан в то время, когда римляне переходили от кремации к погребению как собственной похоронной практики. В произведении выражается надежда умершего на то, что его жизнь, как и жизнь Геракла, будет продолжаться после смерти.

Напомним, в Польше обнаружили две тысячелетние статуэтки с изображением египетского и римского богов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !