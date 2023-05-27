Судью Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту, разрешили арестовать

Высший совет правосудия разрешил арестовать судью Алексея Тандыра, подозреваемого в наезде автомобилем на бойца Национальной гвардии в Киеве. Соответствующее решение было поддержано всеми 14 членами совета.

Отметим, во время заседания Тандыр и его защитники утверждали, что от биологических образцов он не отказывался. Об этом стало известно по трансляции заседания ВРП.

Прокурор уточнил, что Тандыр добровольно предоставил лишь часть необходимых анализов. Судья также заявлял, что не был пьян.

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Напомним, в ночь на 26 мая в Киеве произошло смертельное ДТП на блокпоста. Глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил 23-летнего военнослужащего Нацгвардии.

На месте аварии, по данным правоохранителей, судья имел признаки алкогольного опьянения. Подозреваемый отказывался сдавать анализ на содержание алкоголя и наркотиков.

Впоследствии судьи объявили подозрение. В случае доказательства вины ему грозит до 10 лет заключения.

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