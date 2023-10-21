СБУ показала уничтожение двух 'Муромов' и 10 российских складов с боеприпасами: видео

Спецназначители Центра спецопераций "А" СБУ в течение двух недель уничтожили две системы ПВО, 10 средств РЭБ/РЭР, шесть лодок, два наблюдательных комплекса "Муром" и 10 складов с боеприпасами российской армии.

Об этом СБУ сообщает в Фейсбуке.

С помощью ударных дронов на участках фронта, где идут самые ожесточенные бои, были уничтожены: 232 российских военных, 20 танков, 42 ББМ, 21 артиллерийская система, две системы ПВО и 10 средств РЭБ/РЭР, 96 единиц автомобильной техники, шесть лодок, два спона "Муром", 157 фортификационных сооружений и укреплений, 10 складов с боеприпасами.

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Также вместе с артиллеристами Сил обороны Украины были уничтожены еще 170 врагов и 50 единиц российской техники, из них шесть танков, семь ББМ, 21 артисистема, три РСЗО и другое.

Напомним, бойцы ССО показали жирные кадры из Авдеевки.

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