СБУ задержала наркоторговца, перевозившего в желудке кокаин из Латинской Америки на 3,5 млн грн (фото)

На границе в Украине задержан наркоторговец, который имел с собой кокаина на 3,5 млн гривен. Мужчина перевозил 500 граммов запрещенных веществ в своих вещах и в проглоченных свертках.

Как сообщили в Службе безопасности, товар злоумышленник вез из Латинской Америки. Он пытался ввезти наркотики в Одессу для дальнейшего сбыта.

"Служба безопасности предотвратила попытку одного из латиноамериканских наркокартелей наладить международный канал контрабанды кокаина в Украину. Для скрытой перевозки "товара" через границу злоумышленники упаковывали его в специальные капсулы, а затем их глотали. За один раз наркокурьер мог переправить в собственном желудке до половины. килограмма кокаина почти на 3,5 млн в гривневом эквиваленте", – говорят в СБУ.

Отмечается, что этот наркоканал организовала представительница криминалитета Сумщины вместе с сообщником, уехавшим в одну из стран Латинской Америки.

"Там мужчина наладил связи с местными наркоторговцами, у которых покупал кокаин и переправлял его своим подельникам в Украину. В частности, житель Одессы получал контрабандный "товар" и в дальнейшем подыскивал наркодилеров", – добавили в СБУ.

Для перевозки наркотиков из-за границы злоумышленники привлекали наркокурьеров, получавших свой процент с каждой партии товара. Таких перевозчиков искали среди тех, кто освобожден от призыва и может ездить за границу. Силовики задержали организатора наркотрафика и его сообщника. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

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