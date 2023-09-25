СБУ затримала наркоторгівця, який у шлунку перевозив кокаїн з Латинської Америки на 3,5 млн грн (фото)

На кордоні в Україні затримали наркоторгівця, який мав із собою кокаїну на 3,5 млн гривень. Чоловік перевозив 500 грамів заборонених речовин у своїх речах та у згортках, які проковтнув.

Як повідомили в Службі безпеки, товар зловмисник віз з Латинської Америки. Він намагався завезти наркотики в Одесу для подальшого збуту.

"Служба безпеки запобігла спробі одного з латиноамериканських наркокартелів налагодити міжнародний канал контрабанди кокаїну в Україну. Для прихованого перевезення "товару" через кордон зловмисники запаковували його у спеціальні капсули, а потім їх ковтали. За один раз наркокур’єр міг переправити у власному шлунку до пів кілограма кокаїну на майже 3,5 млн у гривневому еквіваленті", – кажуть в СБУ.

Зазначається, що цей наркоканал організувала представниця криміналітету Сумщини разом зі спільником, який виїхав до однієї з країн Латинської Америки.

"Там чоловік налагодив зв’язки з місцевими наркоторгівцями, в яких купував кокаїн та переправляв його своїм спільникам в Україну. Зокрема, мешканець Одеси отримував контрабандний "товар" та надалі підшукував наркодилерів", – додали в СБУ.

Для перевезення наркотиків із-за кордону зловмисники залучали наркокур’єрів, які отримували свій відсоток з кожної партії товару. Таких перевізників шукали серед тих, хто звільнений від призову та може їздити за кордон. Силовики затримали організаторку наркотрафіку та її спільника. Їм загрожує до 10 років тюрми.

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