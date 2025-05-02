Щедрая выплата для учителей: когда можно получить 10 пенсий сразу

Преподаватели в Украине имеют возможность получить единовременную финансовую выплату. Ее сумма равна десяти месячным пенсиям и предоставляется при выходе на пенсию по возрасту.

Денежную помощь выплачивают вместе с первой пенсией, и финансируется она из Государственного бюджета Украины. Об этом сообщает "24 Канал", ссылаясь на постановление Кабинета Министров №909 от 4 ноября 1993 года, которое определяет перечень учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты и должностей, дающих право на пенсию за выслугу лет.

На такую денежную помощь могут претендовать педагогические работники, которые соответствуют следующим критериям:

занимали должности в государственных или коммунальных образовательных учреждениях, дающие право на пенсию за выслугу лет;

достигли пенсионного возраста (обычно это 60 лет) и оформляют пенсию именно по возрасту, а не по выслуге лет;

имеют необходимый страховой стаж: не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;

до момента выхода на пенсию по возрасту не получали никаких других пенсионных выплат.

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Какие должности дают право на получение выплаты

Педагогические работники могут получить единовременную денежную помощь, эквивалентную десяти месячным пенсиям, если они работали на таких должностях:

учителя, воспитатели, директора, их заместители и заведующие в заведениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования;

преподаватели и мастера производственного обучения в профессионально-технических учебных учреждениях;

сотрудники интернатов, детских домов, логопедических кабинетов и других специализированных учебных заведений.

Органы Пенсионного фонда Украины предоставляют денежную помощь единовременно вместе с первой пенсией. Чтобы ее получить, нужно обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства с соответствующим заявлением и пакетом документов, подтверждающих право на эту выплату.

Напомним, ранее мы рассказывали, что учителя могут получить доплату до 40%.

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