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Война в Украине

Сечеславские десантники эффектно уничтожили взвод оккупантов менее чем за сутки (видео)

Максим Карпенко

Сечеславские десантники эффектно уничтожили взвод оккупантов менее чем за сутки (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады менее чем за сутки ликвидировали взвод оккупантов.

Для этого десантники использовали дроны с гранатами. Видео работы обнародовали на канале бригады в Telegram.

"Наши воины уверенно держат строй и бьют ненавистного оккупанта на земле и с воздуха! Ни усталость, ни адская жара не помешают Сечеславцам выполнять боевое задание, ведь они заряжены на Победу", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что украинские военные обнаруживают оккупантов в зарослях лесополос, в зданиях и даже под землей. Точное время и место не сообщаются из соображений безопасности.

"Шансов во спасение – ноль! Били, бьем и будем бить!" – подчеркнул десантник псевдо "Ямаха".

Напомним, бойцы 8-го полка специального назначения имени Князя Изяслава Мстиславича из миномета накрыли группу оккупантов.

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Война в Украине