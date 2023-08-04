Січеславські десантники ефектно знищили взвод окупантів менше ніж за добу (відео)

Українські військові продовжують знищувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади менше ніж за добу ліквідували взвод окупантів.

Для цього десантники використали дрони з гранатами. Відео роботи оприлюднили на каналі бригади у Telegram.

"Наші воїни впевнено тримають стрій і б’ють ненависного окупанта на землі і з повітря! Ні втома, ні пекельна спека не завадять Січеславцям виконувати бойове завдання, адже вони заряджені на Перемогу", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

Зазначається, що українські військові виявляють окупантів у хащах лісосмуг, у будівлях і навіть під землею. Точний час та місце не повідомляється з міркувань безпеки.

"Шансів на спасіння – нуль! Били, б‘ємо і будемо бити!" – наголосив десантник на псевдо "Ямаха".

Нагадаємо, бійці 8-го полку спеціального призначення імені Князя Ізяслава Мстиславича з міномета накрили групу окупантів.

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