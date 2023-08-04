ukr
русский
Війна в Україні

Січеславські десантники ефектно знищили взвод окупантів менше ніж за добу (відео)

Максим Карпенко

Січеславські десантники ефектно знищили взвод окупантів менше ніж за добу (відео)

Українські військові продовжують знищувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади менше ніж за добу ліквідували взвод окупантів.

Для цього десантники використали дрони з гранатами. Відео роботи оприлюднили на каналі бригади у Telegram.

"Наші воїни впевнено тримають стрій і б’ють ненависного окупанта на землі і з повітря! Ні втома, ні пекельна спека не завадять Січеславцям виконувати бойове завдання, адже вони заряджені на Перемогу", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Сирський показав, як ЗСУ вибивають окупантів з висот на Горлівському напрямку (відео)

Зазначається, що українські військові виявляють окупантів у хащах лісосмуг, у будівлях і навіть під землею. Точний час та місце не повідомляється з міркувань безпеки.

"Шансів на спасіння – нуль! Били, б‘ємо і будемо бити!" – наголосив десантник на псевдо "Ямаха".

Нагадаємо, бійці 8-го полку спеціального призначення імені Князя Ізяслава Мстиславича з міномета накрили групу окупантів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Війна в Україні