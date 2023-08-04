Сечеславские десантники эффектно уничтожили взвод оккупантов менее чем за сутки (видео)
Украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады менее чем за сутки ликвидировали взвод оккупантов.
Для этого десантники использовали дроны с гранатами. Видео работы обнародовали на канале бригады в Telegram.
"Наши воины уверенно держат строй и бьют ненавистного оккупанта на земле и с воздуха! Ни усталость, ни адская жара не помешают Сечеславцам выполнять боевое задание, ведь они заряжены на Победу", – говорится в сообщении.
Читайте также: Сырский показал, как ВСУ выбивают оккупантов с высот на Горловском направлении (видео)
Отмечается, что украинские военные обнаруживают оккупантов в зарослях лесополос, в зданиях и даже под землей. Точное время и место не сообщаются из соображений безопасности.
"Шансов во спасение – ноль! Били, бьем и будем бить!" – подчеркнул десантник псевдо "Ямаха".
Напомним, бойцы 8-го полка специального назначения имени Князя Изяслава Мстиславича из миномета накрыли группу оккупантов.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!