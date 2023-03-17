Сечеславские десантники точными выстрелами уничтожили пехоту окупантов и МТ-ЛБ на Луганщине (видео)

Сечеславская бригада прицельно уничтожила пехоту россиян и МТ-ЛБ в Луганской области - видео

Сечеславские десантники показали уничтожение вражеской пехоты и МТ-ЛБ точными выстрелами в Луганской области. Бойцы ВСУ еще раз показали, кто хозяин на украинской земле.

Видео опубликовали на Facebook-странице 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Профессиональную работу продемонстрировал украинский десант.

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"Будем и дальше объяснять оккупантам, кто хозяин на украинской земле! Чужого нам не надо, своего не отдадим! Демилитаризация московитов продолжается!", – говорится в сообщении.

Сечеславские воины призывали верить в наших защитников, потому что они непобедимы!

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Напомним, что украинские военные продолжают приближать победу Украины, насыпая оккупантам свинца. Так, вражеские позиции обстреляли зенитчики 5-й Отдельной штурмовой бригады и зафиксировали все на видео.

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