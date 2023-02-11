Сейсмолог из НАН сказал, могут ли Украине угрожать мощные землетрясения

Мощные землетрясения, подобные тем, которые произошли в начале февраля в Турции и Сирии, могут произойти и в Украине. Они чаще встречаются в сейсмоактивных поясах, на одном из которых находится наша страна.

Об этом сообщил во время телемарафона сейсмолог НАН Украины Александр Кендзера. Он напомнил, что этот пояс образовался вследствие того, что евразийская плита давит на арабскую плиту, африканскую плиту и другие образовавшиеся между ними плиты.

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"Очевидно, что эти плиты также остановить нельзя. Рано или поздно там тоже будут землетрясения", – считает ученый.

Кендзера добавил, что мощность землетрясений зависят от того, с какой скоростью движутся плиты – это приводит к накоплению энергии. Так что рано или поздно землетрясения могут затронуть всю территорию Украины. Самые же мощные толчки можно ожидать на юго-западе Одесской области.

"Самые сильные будут в тех районах, которые находятся ближе всего к эпицентру — это юго-запад Одесской области. Возможны землетрясения интенсивностью 8 баллов", — добавил он.

Напомним, в понедельник, 6 февраля на юго-востоке Турции произошли два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов. Эпицентром второго землетрясения магнитудой 7,5 балла стал регион Кахраманмараш. Мощное землетрясение произошло и в Сирии.

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 20,6 тыс. человек.

Ученые сообщили, что в результате ужасного землетрясения Турция сместилась на три метра.

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