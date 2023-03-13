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Секрет приготовления борща, чтобы цвет был ярким

Былим Елена

Секрет приготовления борща, чтобы цвет был ярким

Наверное, каждый украинец имеет собственные секреты приготовления насыщенного и ярко-красного борща. Однако иногда блюдо получается бледным – почему это так, попытался разобраться UAportal.

Если свеклу долго варить, ее цвет становится бледнее. Чтобы сохранить яркость некоторые хозяйки добавляют в борщ кислинку – это может быть уксус, томатная паста, сок лимона или свекольный квас. Некоторые добавляют лимонную кислоту, или даже квашеные помидоры.

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Если же вам не нравится кисловатый вкус блюда, то есть один секрет, как уберечь цвет свеклы без кислоты. Нужно добавлять пассерованную свеклу в блюдо в конце приготовления.

А теперь держите легкий рецепт украинского борща, с которым справится даже начинающий.

Ингредиенты:

  • Мясо – 500 г
  • Фасоль – 200 г Картофель – 4 шт.
  • Капуста – четверть головки.
  • Лук – 1 шт.
  • Свекла – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Томатная паста – 2 ст. л.
  • Чеснок – 2-3 зубчика.
  • Зелень – несколько веточек петрушки и укропа.
  • Сало – 60 граммов.
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по желанию.
  • Масло растительное – 2 ст. л.

Начнем готовить:

  1. Мясо порежьте на куски и поставьте в кастрюлю варить. Когда закипит – промойте и переложите в посуду, где будете варить борщ, залейте водой и поставьте вариться.
  2. Вбросьте фасоль, пусть варится вместе с мясом. А сами займитесь "начинкой".
  3. Овощи нужно помыть и почистить. Картошку нарежьте кубиками, морковь и свеклу натрите на крупной терке в разные тарелки, лук нарежьте мелко.
  4. Вымойте, обсушите и покрошите делен. Чеснок очистите и мелко нашинкуйте.
  5. Нашинкуйте капусту. Сначала в готовый бульон вбросьте картофель.
  6. На масле обжарьте потертую свеклу.
  7. На отдельной сковороде поджарьте шкварки, извлеките их и положите в сковороду лук, пожарьте его до румяности. Уложите туда натертую морковь и на малом огне пассируйте.
  8. Нашинкованную капусту вбросьте в бульон, проварите 5 мин, высыпьте из сковороды поджаренную морковь с луком.
  9. Вернитесь к свекле. Пока он пассируется на малом огне, добавьте к нему томатную пасту, сахар, соль и чеснок.
  10. Зажарку из свеклы нужно добавлять в борщ за 10 минут до окончания приготовления. Когда добавьте свекольную смесь в борщ, вбросьте в него иссеченную зелень и приправы, добавьте лавровый лист.
  11. Когда борщ прокипит пять минут с последними ингредиентами, выключите огонь на плите и дайте ему настояться под крышкой.

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