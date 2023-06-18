Секретный ингредиент, который сделает оладьи из кабачков вкуснее

Кабачок – это низкокалорийный овощ, являющийся источником витаминов С, К и фолата, а также содержащий минералы, такие как калий, магний и медь. Кабачки обладают высоким содержанием волокон, что способствует здоровому пищеварению и помогает поддерживать нормальную функцию кишечника.

Одним из популярных способов приготовления кабачков являются оладьи – это вкусное блюдо, которое можно подавать как основное, или сопровождать его салатами или соусами. А чтобы добавить вкус оладьи из кабачков, повара советуют добавлять в тесто натертый твердый сыр. Можно использовать сыр чеддер, или сыр-косичку с копченым привкусом.

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Вот простой рецепт для приготовления оладий из кабачков:

Ингредиенты:

2 средние кабачки

1 луковица

2 яйца

50 г муки (можно использовать пшеничную или кукурузную)

Соль и перец – по вкусу

Укроп – 3 веточки

Масло для жарки

Как готовить:

Натрите кабачки на крупной терке, посолите и поперчите. Оставьте на 10-15 минут, чтобы кабачки выделили сок и затем слейте его.

Добавьте к кабачкам мелко нарезанный лук, яйца, пшеничную муку, черный перец, покрошенный укроп. Смешайте хорошо, чтобы образовать однородную смесь. Напоследок вкрошите в смесь сыр и снова перемешайте.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.

Ложкой выкладывайте порции теста на сковороду и открывайте его до формы оладий.

Жарьте оладьи с обеих сторон до золотистого цвета примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.

После жарки извлеките оладьи из кабачков на бумажные полотенца, чтобы они впитали избыточное масло.

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