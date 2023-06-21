Секреты долголетия из Тибета: 3 старинных рецепта, которые помогут прожить до 100 лет

Секреты долголетия из Китая – как дольше оставаться молодым

Одной из самых древних в мире является тибетская медицина, основанная на травах. Монахи веками использовали эти средства для продления жизни.

О секретах долголетия из Тибета рассказало издание Sante Plus. Многие рецепты от монахов содержат общие ингредиенты, такие как имбирь, чеснок, лимон, мед и т.д. Их используют для промывания организма от токсинов, релаксации и омоложения.

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Тибетский напиток для здоровья сердца и сосудов

Это средство используется для очищения сосудов от жировых отложений и профилактики сердечных приступов.

Ингредиенты: 1 кг лимона и 300 г чеснока.

Приготовление:

Измельчите лимон и чеснок.

Смесь залейте литром воды и кипятите час.

Затем перелейте препарат в банку и закройте его.

Пейте 0,5 л этого напитка натощак в течение 25 дней. Сделайте перерыв на 10 дней, затем повторите операцию. Вы должны продолжать принимать напиток, пока не почувствуете себя лучше.

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Тибетский чай для релаксации

Это средство, расслабляющее и снимающее стресс, продлевает жизнь.

Ингредиенты:

5 г тертого имбиря,

1 столовая ложка лимонного сока,

2 столовые ложки меда,

немного острого перца,

немного аниса.

Вскипятите 2 литра воды. Когда он остынет, добавьте ингредиенты. После этого пейте в течение дня или выпивайте по чашке перед каждым приемом пищи.

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Тибетское средство для омоложения тела

Этот препарат известен в тибетской медицине как эликсир молодости.

Ингредиенты:

10 натертых зубчиков чеснока,

сок 10 лимонов,

1 кг меда.

Смешайте мед и лимонный сок, посыпьте чесноком и перемешайте все. Перелейте смесь в банк и оставьте закрытой на 8-10 дней. Съешьте чайную ложку этого препарата натощак и перед обедом.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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