Семь комнатных растений, которые помогут лучше спать

Некоторые комнатные растения принесут не только свежесть и гармонию в дом. Они даже улучшат сон и их обязательно нужно держать дома.

1. Лаванда. Это растение обладает сладким ароматом и красивым цветом, который освежит жилье, поможет расслабиться и справиться со стрессом, обеспечивая хороший ночной сон.

Лаванда

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2. Гардения – растение с белыми цветами, содержащее нейромедиаторы ГАМК, способствующие сну. Ее нужно держать в хорошо освещенном месте.

Гардения

3. Жасмин. Это ароматное растение снимает беспокойство, успокоит нервную систему и улучшит сон. Держите ее рядом с кроватью.

Жасмин

4. Алоэ вера – это растение, очищающее воздух в доме. Если воздух сильно загрязнен, то на стеблях появятся коричневые пятна.

5. Английский плющ – полезное растение, которое может жить в холодных, тускло освещенных помещениях. Он может облегчать симптомы некоторых респираторных заболеваний, таких как астма, бронхит или аллергия. Листья плюща содержат молекулу сапонин, которая облегчает дыхание, разжижает слизь, расслабляет мышцы дыхательных путей. Будьте осторожны, однако это растение может быть токсичным для детей и домашних животных.

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6. Мирная Лилия – растение с белыми цветками, которые приносят в комнату нотку мягкости и откровенности. Она очищает воздух, фильтруя токсичные вещества, такие как бензол, трихлорэтилен и формальдегидные токсины.

7. Валериана – это цветущее растение порадует вас своими декоративными цветами. Но ее польза не только в эстетической стороне, но и в поглощении токсинов, очищении воздуха и улучшении сна.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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