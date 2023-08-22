Семь комнатных растений, которые улучшат сон

В спальне запрещено содержать некоторые растения, которые будут поглощать кислород и выделять углекислый. Они только усугубят качество сна, если их будет слишком много.

Но есть растения с обратным эффектом, которые будут бороться со спорами и плесенью, увлажнять воздух, а также обогатят его кислородом. Как пишет Pixelinform, такие растения помогут иметь более крепкий и качественный сон.

Читайте также: Три комнатных растения, которые приносят удачу, счастье и деньги

1. Алое вера

Для спальни можете выбрать алоэ древовидное и алоэ вера, произрастающие до 1-1,5 м в высоту. Поставьте его у окна и поливайте 1-2 раза в неделю, а зимой еще реже. Однако заморозки могут повредить вазон или уничтожить.

2. Сансевиерия гвинейская

Это растение можно достигать метра в высоту. Ее листья жесткие и прямостоячие, или широкие. Хорошо растет даже в затененных комнатах.

Сансевиерия производит много кислорода даже ночью. Достаточно легкая в уходе, но требует регулярного полива и пересадки в больший горшок каждый год. Любит тёплые помещения, сухой воздух и кальций.

3. Дендробиум

Дендробиум – это 30-50 см орхидея, имеющая толстые кожистые листья, мелкие цветки, собранные в длинные соцветия. Разместить его нужно на открытом месте, с рассеянным светом и высокой влажностью. Поливайте умеренно и каждый день опрыскивайте. В спальне нужно установить увлажнитель воздуха, чтобы растению и домашним обитателям было комфортно.

4. Фаленопсис

Фаленопсис – это еще один вид орхидеи, очень нежная, любящая светлые и постоянные места. Поливать ее нужно тогда, когда почва подсохнет.

Читайте также: Высасывают энергию и силы: ТОП-5 самых опасных комнатных растений для человека

5. Рождественский кактус или Пасхальный кактус.

Эти кактусы достаточно схожи между собой, но имеют разное строение цветка во время цветения. Однако оба они подойдут для спальни. Их нужно регулярно поливать и подкармливать в период цветения.

6. Каланхоэ

Каланхоэ – чистокровный суккулент, который рекомендуют ставить в спальне. Его выращивание просто, нужно умеренно поливать и не допускать перегрева.

7. Филодендрон

Филодендрон нуждается в опоре в виде мохового столба. Растение любит тень и умеренный полив.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!