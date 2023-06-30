Семь полезных советов организации экономной свадьбы: как сделать хороший праздник и не обанкротиться

Свадьба – очень дорогое мероприятие и многие пары отказываются от его проведения, ограничиваясь распиской в кругу родных. Если вы мечтаете о свадьбе, но при этом хотите сэкономить, UaPortal даст действенные советы.

Образ невесты

Самый важный день для невесты начинается с прически и макияжа. Сейчас мастера берут за свадебный макияж и прическу довольно большие суммы, поэтому, если у вас, конечно, нет подруги-визажиста или парикмахера, можно создать свадебный образ самостоятельно. В интернете есть множество видеоуроков создания макияжа и укладки разной степени сложности. Потренируйтесь несколько раз и результат будет не хуже, чем от рук мастера.

Лайфхак: если решили идти к мастеру, не говорите, что вам нужен свадебный макияж или прическа. Попросите сделать праздничную/вечернюю версию. Такой вариант точно обойдется дешевле в 1,5 – 2 раза. Есть один нюанс: свадебный макияж более стойкий, но если вы не планируете мощного гуляния, подойдет и вечерний.

Платье невесты можно приобрести при распродаже.

Свадебные магазины часто устраивают распродажи остатков, ощутимо опуская цену. Поэтому узнайте о распродажах в магазинах и отправляйтесь на шоппинг.

Проведите выездную церемонию

Здесь включите свою фантазию и оформите место проведения по вашему вкусу. Подключите родственников и друзей. Таким образом, можно будет сэкономить большую сумму на свадебных декораторах. В сети сейчас множество идей для декорирования фотозоны и выездной церемонии. А стулья, столы для фуршета и скатерти можно попросить в ресторане, где будете проводить банкет.

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Вместо тамады возьмите друга с хорошим чувством юмора

Также, чтобы развлечь гостей, можно обустроить мольберт и попросить собравшихся оставить на бумаге свои пожелания.

Банкет

Здесь рекомендуем не экономить. Рассчитывайте, что на одного гостя придется потратить минимум тысячу гривен без алкоголя. Единственный вариант экономии в этом случае – пригласить меньше гостей.

Флористика

Тоже стоящая часть свадьбы, поэтому, попросите друзей принести с собой живые розы и ими декорируйте банкетный зал. Помните – самое дорогое эмоции, которые вы пронесете через всю жизнь.

Напомним, мы уже писали о 10 вещах, которые нельзя делать накануне свадьбы.

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