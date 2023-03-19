Испортите жизнь молодым: 10 подарков, которые нельзя дарить на свадьбу

Что нельзя дарить на свадьбу

Свадьба – торжественное событие, которое надолго остается в памяти не только молодоженов, но и гостей. Однако некоторые подарки могут навлечь беду на вновь созданную семью.

Есть список запретных предметов на свадьбу. UAportal рассказывает, какие вещи лучше никогда не дарить, чтобы не испортить семейную жизнь.

Читайте также: Пять подарков, которые нельзя дарить или принимать

Что не принято дарить на свадьбу

1. Антиквариат. Ретро-вещи – совершенно неудачный подарок на свадьбу. Они могут хранить воспоминания предыдущих владельцев, не всегда хорошие. Предметы старины иногда несут отрицательную, даже губительную, энергетику. Поэтому не подвергайте опасности молодоженов.

2. Детские вещи. В народе говорят, что дарить одежду еще нерожденных детей – к трудностям и беде с зачатием ребенка. Кроме того, вы не знаете, хочет ли пара иметь детей и когда. Потому такой подарок может быть просто неуместным.

3. Зеркало. Зеркало, по мнению эзотериков, является "мостиком" между миром живых и мертвых. Оно подталкивает людей к самолюбованию. Поэтому после такого подарка у кого-то из пары возникнет эгоизм, а отношения могут распастись.

4. Свеча. Такой подарок может стать очень опасным для супругов. Поскольку свеча есть символ долговечности брака. Пока она горит, люди будут любить и уважать друг друга. Как только погаснет, то чувства пары могут остыть. Поэтому не стоит соблазнять судьбу, даря подобные вещи.

Читайте также: Связано не только с деньгами – почему дома нельзя свистеть

5. Часы. Любой циферблат отсчитывает время владельца до смерти. Такое дело вообще не желательно дарить, тем более на свадьбу. Это может спровоцировать разрыв пара или даже смерть.

6. Пустые вазы. Если подарить такую вещь, можете навлечь бедность и неинтересную жизнь на молодоженов.

Вазу можно подарить, если на дно положить монету для нейтрализации негатива. Это же касается других вещей, пустующих внутри (кастрюли, бокалы, графины и т.д.).

Кроме этого, банальным и неэтичным считается дарить кухонную утварь. Поскольку хозяйка может сама решить и приобрести, какая именно посуда ей нужна.

Читайте также: Что делать, если рассыпала соль и что это значит

7. Постельное белье (простыни, наволочки, пододеяльники, полотенца) являются очень личными вещами, которые должны покупать те, кто их будет использовать. Поэтому не стоит дарить женихам постель, особенно с цветами с шипами. Это может спровоцировать ссору между влюбленными, что приведет к разводу.

8. Колюче-режущие предметы, в том числе ножи, столовые приборы, инструменты, оружие, не нужно дарить на свадьбу. Такие вещи – к постоянным ссорам в молодой семье.

9. Кондиционеры и другие предметы, имеющие отношение к воздуху (веер, кондиционер, вытяжка, вентилятор). Такие вещи могут развести пару или охладить их отношения. Считается, что это касается воздушных отношений.

10. Растения и цветы в горшках ни в коем случае не следует дарить молодым. Народные поверья говорят, что это может подорвать здоровье новосозданной семьи. Кроме этого, молодая пара не сможет продлить род.

Ранее UAportal писали о том, почему нельзя дарить цветы в горшке, а также о приметах и предрассудках, связанных с приходом гостей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!