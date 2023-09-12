Семь распространенных ошибок, из-за которых хризантемы погибают в саду

Хризантемы в оттенках красного, желтого, оранжевого, фиолетового и белого появляются повсюду осенью. В общем, эти цветы достаточно легко выращивать, если знать о таких типичных ошибках, которых следует избегать.

Садоводы назвали семь главных ошибок, из-за которых хризантемы могут умереть. Об этом сообщает Better Homes & Gardens.

Игнорирование типа

Хризантемы следует высаживать на открытом воздухе до конца лета или начала осени, чтобы корни успели сформироваться до того, как почва замерзнет. Хризантемы, продаваемые в отделе комнатных растений, вообще не предназначены для пересадки. В отличие от садовых, они предназначены для выращивания в комнатных горшках и не морозостойки.

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Посадка в тени

Хризантемам в садах требуется полное или частичное солнце. Единственное исключение: в очень жарком климате растениям полезно немного тени в самую жаркую часть дня. В противном случае дайте им много солнца, чтобы они обильно цвели.

Чрезмерное удобрение

Не вносите удобрения, когда хризантемы сформируют цветочные почки. Осенью хризантемам будет полезно удобрение с высоким содержанием фосфора, способствующее развитию корней.

Забыть полить

Дни более прохладные, солнце не такое интенсивное, поэтому растения, даже находящиеся в контейнерах, высыхают не так быстро. Однако растения будут продолжать нуждаться в воде, пока земля не замерзнет.

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Срезать слишком рано

Хризантемы используют свои листья, чтобы превратить солнечный свет в энергию для образования корней. Подождите до следующей весны, чтобы сделать дополнительную обрезку или пока стебли не отмирают.

Обрезать слишком поздно

Прищипывание для удаления цветочных почек помогает растению разветвляться и становиться полнее.

Дренаж

Цветы не будут процветать на почве, которая плохо дренирует и остается слишком влажной. Поэтому, если у вас тяжелый глинистый или уплотненный грунт, добавьте немного качественной садовой земли или компоста, чтобы разрыхлить и улучшить дренаж в месте посадки.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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