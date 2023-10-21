Семь советов, как сохранить батареи теплыми дольше

Что нужно сделать чтобы сохранить тепло в доме – как уменьшить потери тепла в доме

Чтобы сохранить тепло батарей в помещении, необходимо принять меры с точки зрения изоляции. Предлагаем быстрые решения, которые пригодятся.

Первое, что нужно сделать, это найти причину, почему тепло не хранится дома. Далее прибегайте к правильным действиям, пишет Sante Plus.

Читайте также: Как уменьшить потребление электроэнергии: действенные советы

1. Защитите окна термозавесами, которые образуют настоящий тепловой барьер от зимних холодов. Она производится из различных материалов с изоляционными свойствами, таких как хлопок, шерсть, ПВХ или полиэтилентерефталат (ПЭТ).

Помимо этого термозавесы ограничивают колебания температуры внутри помещения и потери энергии. Однако тепловой занавес не будет эффективнее стеклопакета. Их можно комбинировать, чтобы согреться всю зиму.

2. Прогрейте помещение до комфортной температуры. Выберите оптимальную температуру, чтобы сохранить тепло в помещении. Это также поможет снизить потребление энергии на 7% и при этом наслаждаться теплом. Эксперты рекомендуют поддерживать температуру в помещении на уровне 17°C, от 17 до 22°C в ванной комнате и от 16°C до 19°C в гостиной.

3. Разместите светоотражающие панели. Использование отражающих теплой панелей поможет обогреть дом. Их устанавливают в задней части батареи. Вместо панелей можно использовать алюминиевую фольгу.

4. Закрывайте ставни на ночь. Еще один хороший совет по сохранению выделяемого отоплением тепла — закрывать ставни на ночь, чтобы согреться. Это нужно делать каждый день, благодаря чему вы будете избегать выхода тепла.

5. Держите дверь дома закрытой. Простое закрытие двери в комнате поможет сберечь тепло. Независимо от того, находитесь ли вы в комнате, вы не дадите горячему воздуху возможности выйти наружу или войти в холодный воздух. Кроме того, воздух перестанет циркулировать, что гарантирует экономию электроэнергии.

6. Отодвиньте мебель от холодных стен. Зимой наружные и внутренние стены дома обычно более холодные. Эта температура фактически проникает через стены и проникает в мебель, расположенную в комнате. Чтобы сохранить тепло, выделяемое системой отопления, всегда соблюдайте дистанцию между стеной и мебелью.

Помните, что мебель, расположенная у холодных стен, поглощает холод и может вызвать потери тепла и снизить эффективность вашего отопления.

7. Проветривайте помещение. Проветривание очень важно, но нет необходимости оставлять окна открытыми долгие часы. Чтобы правильно проветрить дом, просто открывайте их несколько раз в день на 5-10 минут. Таким образом, атмосфера в помещении станет здоровее.

Напомним, что многие люди стремятся стирать одежду при низких температурах, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что это может оказаться вредным для здоровья.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!