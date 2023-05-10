Семь вещей, которые категорически запрещено делать перед порогом дома

Что нельзя делать перед порогом дома – приметы и предрассудки, которых лучше придерживаться

Издавна украинцы считали порог особой частью каждого дома, или "защитным порталом". Все потому, что через него не могли проникнуть в жилище злые силы.

Недаром возникло много разных запретов и примет относительно порога. Кое-кто до сих пор их придерживается, другие же называют это все пустяками.

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Что нельзя делать перед порогом дома

1. Никогда не передавайте вещи через порог. Если так будете делать, то выпустите свое богатство и финансовый характер из дома, а вызовете проблемы с деньгами и другие неприятности. Лучше самому выйти из дома, или же пригласить человека внутрь.

2. Нельзя говорить с кем-то через порог. Это может привести к ухудшению отношений с этим человеком, а случайная брошенная фраза может вообще повлечь за собой неожиданные и вредные последствия.

3. Нельзя начинать уборку с порога. Хозяйки уверяют, что убирать в доме нужно начинать только комната, которая дальше от входа. Если будете убирать от порога, то пригласите в свой дом беды и беды.

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4. Нельзя споткнуться о порог, поэтому внимательно переступайте его, входя или выходите. Иначе – плохие новости к вам скоро придут, даже события, которые вызовут слезы. Также на порог лучше не наступать.

5. Порог не должен скрипеть, поскольку это до болезней.

6. Порог – "лакмусовая бумажка". Если ваш гость, которого вы пригласили домой, может вдруг чувствовать себя плохо или у него испортилось настроение, это свидетельствует о его нечистых, даже злых взглядах на вашу семью.

7. Нельзя целоваться из-за порога с любимыми. Если это сделаете, то ссоры и беды вашу пару не покинут. Это даже может повлечь за собой разрыв отношений. Также не нужно давить руки из-за порога.

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Заметим, что хорошей приметой считается, если ваш домашний любимец спит у порога. Тогда с энергетикой этого мистического места все хорошо.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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