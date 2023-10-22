Семь вещей, которые никогда не нужно чистить бумажными полотенцами или салфетками

Что нельзя вытирать бумажными полотенцами и почему

Существуют поверхности, которые нельзя протирать бумажными полотенцами или сухими салфетками. Так как вы рискуете поцарапать или изменить их состояние.

Хотя эти одноразовые предметы могут быть полезны для удаления пыли из окон или прилавков, они могут быть вредны для семи вещей. Об этом пишет Sante Plus.

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1. Экран компьютера и телефона. На самом деле это очень хрупкая поверхность, которую легко поцарапать. Материал бумажного полотенца также может оставлять остатки хлопкового волокна, которые могут прилипать к рабочим инструментам. Для эффективной очистки компьютера рекомендуется использовать салфетку из микрофибры, смоченную дезинфицирующим средством.

2. Телевизионный экран. Не рекомендуется использовать бумажные полотенца для чистки телевизора. По тем же причинам, что и экран компьютера или телефона, салфетки могут поцарапать бытовое устройство.

3. Пятно на ковре. Протирать пятно бумажным полотенцем бесполезно. Напротив, этот метод протирания рискует усилить ущерб.

4. Зеркала и стеклянные поверхности. Бумажные полотенца следует избегать при чистке таких хрупких поверхностей, как стекло или зеркала. Кроме помрачения поверхности, этот материал может привести к появлению царапин. Чтобы сделать поверхность зеркала или стекла безупречной, используйте хлопчатобумажную ткань.

5. Очки. Протирка очков бумажными полотенцами может стоить вам денег. И не зря даже чистящее средство рискует оставить царапины на защитной поверхности этого аксессуара. Для этой процедуры лучше использовать мягкую ткань, которую легко можно приобрести в оптике.

6. Лакированная мебель. Эти предметы труднее всего очищать из-за присутствующего на поверхности лака. Лакированная мебель имеет тенденцию легко испачкаться, и бумажное полотенце не поможет, даже наоборот есть риск нанести повреждение. Для удаления следов на этом материале рекомендуется использовать салфетку из микрофибры со специальным чистящим средством.

7. Черная блузка. Если ваша черная блузка испачкалась майонезом, не вытирайте пятно бумажным полотенцем. Это лучший способ усугубить ситуацию, а также оставить на одежде видимые ворсинки.

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