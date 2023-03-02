Сериал 'Справедливость' на СТБ о настоящих чувствах: где смотреть онлайн

Телеканал СТБ снял и уже выпустил в эфир мелодрамный сериал о любви и силе чувств "Справедливость". Фильм производства Artforms production рассказывает историю о том, как из-за деспотических родителей рушится судьба их взрослой дочери.

По сюжету главная героиня сериала 18-летняя Надя Матвиенко, которая учится в музучилище по классу фортепиано, всю жизнь находилась на попечении влиятельных родителей.

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Отец девушки всегда все решения принимал за нее, даже решал, кто будет избранником Надежды. Девушка никогда не смела идти против воли отца, поэтому стала благосклонно относиться к ухаживаниям богатого жениха. Однако однажды девушка почувствовала, что такое действительно любить и быть любимой.

Надежды придется бороться против правил, однако и находить выход, как не потерять родителей и жить в любви с мужем, которого она полюбила.

На сайте СТБ отмечается, что события сериала "Справедливость" проходят в четырех разных временных рамках: 2003, 2006, 2018 и 2021 год.

В общей сложности планируется, что мелодрама будет иметь 24 серии.

Если вы хотите просмотреть и пропустить первые серии, их можно просмотреть на сайте канала, или здесь:

Где смотреть сериал "Справедливость" – на телеканале СТБ или на его сайте. Также первые серии доступны на YouTube канале СТБ.

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