8 августа социальные сети в Украине захватила волна впечатляющих фотографий яркого заката над Киевом и хорошей радуги, после нескольких дней почти 40 градусов жары появилась прохлада. Эти неповторимые кадры поразили пользователей своей невероятной красотой и волшебной атмосферой.

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Фотографии демонстрируют небо, окрашенное в самые разные оттенки от пастельных розовых до глубоких красных и оранжевых цветов, а также невероятной красоты радугу.

По словам очевидцев, необычайно яркое закат казался будто образом из какой-то фантастической сказки или научно-фантастического фильма. Город Киев, покрытый вечерними лучами, создавал невероятно романтическое и загадочное настроение.

Такая яркая закат стала не только прекрасным подарком от природы для киевлян и гостей города, но и напомнила нам, что самые большие чудеса часто скрыты в самых простых вещах.

Напомним, за решение о замене герба на монументе "Батькивщина-мать" украинцы принимали голосованием в "Действии".

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