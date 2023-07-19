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Из спецстали: в сети показали изготовление трезубца для "Родины-матери" (видео)

Анастасия Крыщук

Из спецстали: в сети показали изготовление трезубца для 'Родины-матери' (видео)

Украинские специалисты заканчивают изготовление конструкций герба, который будет установлен на щите монумента "Родина-мать" в Киеве до 24 августа ко Дню Независимости Украины. Для этого используется спецсталь.

Работы будут выполнены за счет группы "Метинвест". Об этом сообщили в издании Liga.net.

"Показали герб Украины, который вместо герба СССР будет на щите монумента "Родина-мать". Для этого проекта группа Метинвест безвозмездно изготовит и передаст государству сталь для нового герба-трезуба. В частности, была восстановлена марка стали, из которой в 1981 году был создан весь монумент", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что трезубец изготовят из двух видов стали – нержавейки толщиной 1,7 мм и стали толщиной 1,5 мм.

Из спецстали: в сети показали изготовление трезубца для ''Родины-матери'' (видео)

Прокат стали для обновленного символа выполнены сотрудниками Запорожстали. Размеры трезубца будут 7,5 метра на 4,5 метра. Сначала было три проекта – выбрали с выступами по периметру, чтобы герб не выглядел плоским на щите.

Из спецстали: в сети показали изготовление трезубца для ''Родины-матери'' (видео)

Напомним, ранее Ткаченко отмечал, что до конца 2022 года планируется привлечь ведущие украинские институты для определения наилучшего метода демонтажа советского герба.

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Киев