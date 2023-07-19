Из спецстали: в сети показали изготовление трезубца для ''Родины-матери'' (видео)

Украинские специалисты заканчивают изготовление конструкций герба, который будет установлен на щите монумента "Родина-мать" в Киеве до 24 августа ко Дню Независимости Украины. Для этого используется спецсталь.

Работы будут выполнены за счет группы "Метинвест". Об этом сообщили в издании Liga.net.

"Показали герб Украины, который вместо герба СССР будет на щите монумента "Родина-мать". Для этого проекта группа Метинвест безвозмездно изготовит и передаст государству сталь для нового герба-трезуба. В частности, была восстановлена марка стали, из которой в 1981 году был создан весь монумент", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что трезубец изготовят из двух видов стали – нержавейки толщиной 1,7 мм и стали толщиной 1,5 мм.

Прокат стали для обновленного символа выполнены сотрудниками Запорожстали. Размеры трезубца будут 7,5 метра на 4,5 метра. Сначала было три проекта – выбрали с выступами по периметру, чтобы герб не выглядел плоским на щите.

Напомним, ранее Ткаченко отмечал, что до конца 2022 года планируется привлечь ведущие украинские институты для определения наилучшего метода демонтажа советского герба.

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