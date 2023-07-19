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Київ

Зі спецсталі: у мережі показали виготовлення тризуба для "Батьківщини-матері" (відео)

Анастасія Крищук

Зі спецсталі: у мережі показали виготовлення тризуба для 'Батьківщини-матері' (відео)

Українські фахівці закінчують виготовлення конструкцій герба, який встановлять на щиті монумента "Батьківщина-мати" у Києві до 24 серпня до Дня Незалежності України. Для цього використовується спецсталь.

Роботи будуть виконані коштом групи "Метінвест". Про це повідомили у виданні Liga.net.

"Показали герб України, який замість герба СРСР буде на щиті монумента "Батьківщина-мати". Для цього проєкту група Метінвест безоплатно виготовить та передасть державі сталь для нового герба-тризуба. Зокрема, було відновлено марку сталі, з якої 1981 року було створено весь монумент", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що тризуб виготовлять з двох видів сталі – нержавійки завтовшки 1,7 мм та сталі товщиною 1,5 мм.

Зі спецсталі: у мережі показали виготовлення тризуба для ''Батьківщини-матері'' (відео)

Прокат сталі для оновленого символу виконали працівники Запоріжсталі. Розміри тризуба будуть 7,5 метра на 4,5 метра. Спочатку було три проєкти – обрали з виступами по периметру, щоб герб не виглядав плоским на щиті.

Зі спецсталі: у мережі показали виготовлення тризуба для ''Батьківщини-матері'' (відео)

Нагадаємо, раніше Ткаченко наголошував, що до кінця 2022 року планується залучити провідні українські інститути визначення найкращого методу демонтажу радянського герба.

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Київ