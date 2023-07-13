У Мінкульті показали, якою буде 'Батьківщина-мати', коли на щиті встановлять тризуб (відео)

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко показав, який вигляд матиме монумент "Батьківщина-мати" у Києві. Зокрема, він показав заміну герба срср на тризуб.

Зміна герба на щити монумента відбудеться у межах декомунізації. Відео Ткаченко оприлюднив на каналі у Telegram.

"Сьогодні ми публічно представили проєкт Міністерства культури та інформаційної політики України "Тризуб Батьківщини" та поділились всіма деталями. Заміну герба срср на український тризуб рік тому у Дії підтримали 85% респондентів. Над реалізацією змін ми працюємо вже понад рік і нарешті можемо повідомити про деталі дійсно історичного проєкту", – йдеться у повідомленні.

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Ткаченко також пообіцяв більше сюрпризів найближчим часом. За його словами, оновлену "Батьківщину-мати" можна буде побачити 24 серпня на День Незалежності України.

Міністр додав, що процес дуже складний та витончений технологічно та фінансово, тому ідеї та наміри зробити це досі залишалися нереалізованими.

"Ми працюємо з унікальною скульптурою-представницею старшого покоління, яка приймає всім своїм сталевим серцем нову реальність й робить свій внесок у боротьбі за нашу свободу й незалежність", – вказав Ткаченко.

Нагадаємо, раніше Ткаченко наголошував, що до кінця 2022 року планується залучити провідні українські інститути визначення найкращого методу демонтажу радянського герба.

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