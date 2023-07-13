В Минкульте показали, какой будет 'Родина-мать', когда на щите установят трезубец (видео)

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко показал, как будет выглядеть монумент "Родина-мать" в Киеве. В частности, он показал замену герба ссср на трезубец.

Смена герба на щиты монумента произойдет в рамках декоммунизации. Видео Ткаченко обнародовал на канале в Telegram.

"Сегодня мы публично представили проект Министерства культуры и информационной политики Украины "Тризуб Батьківщини" и поделились всеми деталями. Замену герба ссср на украинский трезубец год назад в Дії поддержали 85% респондентов. Над реализацией изменений мы работаем уже более года и наконец можем сообщить о деталях действительно исторического проекта", – говорится в сообщении.

Видео дня

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Ткаченко также пообещал больше сюрпризов в ближайшее время. По его словам, обновленную "Родину-мать" можно будет увидеть 24 августа в День Независимости Украины.

Министр добавил, что процесс очень сложный и утонченный технологически и финансово, поэтому идеи и намерения сделать это оставались нереализованными.

"Мы работаем с уникальной скульптурой-представительницей старшего поколения, которая принимает всем своим стальным сердцем новую реальность и вносит свой вклад в борьбу за нашу свободу и независимость", – указал Ткаченко.

Напомним, ранее Ткаченко отмечал, что до конца 2022 года планируется привлечь ведущие украинские институты для определения наилучшего метода демонтажа советского герба.

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