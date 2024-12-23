Северная Корея планирует поставлять дроны-камикадзе и развернуть войска в РФ – руководство Южной Кореи

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS), Северная Корея предположительно готовится отправить дополнительные войска и военную технику в Россию. Это может включать и беспилотники-камикадзе, которые будут использоваться для поддержки российской агрессии против Украины.

По информации JCS, Северная Корея уже направила тысячи своих военных для участия в войне на стороне России. Согласно оценкам южнокорейской разведки, общие потери северокорейских военнослужащих в этом конфликте составляют около 1100 человек. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).

"Разведданные свидетельствуют, что КНДР планирует ротацию или увеличение количества своих военных в России, а также продолжает поставлять 240-миллиметровые ракетные установки и 170-миллиметровую самоходную артиллерию".

Военные также сообщают, что есть признаки развертывания производства беспилотников-камикадзе, впервые представленных во время инспекции Ким Чен Ина в ноябре.

JCS считают, что такие действия Северной Кореи направлены на получение практического опыта в ведении войны и модернизацию систем обычного вооружения.

В прошлом месяце северокорейские СМИ сообщили, что Ким Чен Ин лично наблюдал за тестированием дронов-камикадзе и призвал к их массовому производству. Беспилотники считаются эффективным и относительно дешевым оружием современной войны.

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Хотя Северная Корея сейчас фокусируется на поддержке России и управлении внутренней ситуацией перед важным партийным съездом в конце года, JCS не исключают, что страна может осуществить военную провокацию. В частности, речь идет о возможном запуске баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой боеголовкой.

"Из-за обязательств перед Россией КНДР, вероятно, будет избегать создания новых фронтов напряженности, которые могут ухудшить ее положение".

Украинские силы специальных операций недавно ликвидировали трех северокорейских военных в Курской области России. Были изъяты их документы, имеющие признаки подделки. Эксперты предполагают, что Россия использует такие документы, чтобы скрыть присутствие военных из КНДР.

Напомним, Зеленский пообщался с президентом Южной Кореи.

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