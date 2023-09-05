Шаг к деоккупации: Зеленский подписал закон об изменении административно-территориального устройства Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по решению отдельных вопросов административно-территориального устройства Автономной Республики Крым". Этот закон был принят Верховной Радой еще 23 августа в день проведения третьего саммита Крымской платформы.

Об этом сообщило представительство президента Украины в АРК. Представительство и Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства разработали этот законопроект.

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После вступления в силу закона – на следующий день после его официального опубликования будут введены в действие решения, принятые парламентом в 2016 и 2020 годах по декоммунизации и введению нового районного раздела Автономной Республики Крым, говорилось в сообщении.

Главной целью этого закона является подготовка основы для освобождения временно оккупированного полуострова из-за того, что "военные и военно-гражданские администрации создаются для деятельности на территории территориальных общин".

Кроме того, закон позволяет Кабмину определить территории и административные центры территориальных общин в Автономной Республике Крым в течение месяца, тогда как в течение трех месяцев можно создать районные государственные администрации новых районов и внести на рассмотрение парламента законопроект об особенностях восстановления публичной власти в Крыму после деоккупации.

Напомним, ночью 24 августа прошла операция ГУР МО Украины при поддержке ВМСУ во временно оккупированном Крыму.

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