Шанс на достойную старость или новый вызов для украинцев: что изменится после пенсионной реформы

Пенсионная реформа в Украине уже несколько лет остается одной из наиболее актуальных и противоречивых тем. Правительственные инициативы вызывают как надежды на изменения к лучшему, так и волнение среди населения.

Обновление пенсионной системы – масштабная и одновременно неоднозначная инициатива власти. По словам пенсионного аналитика Андрея Павловского, которого цитирует 24 канал, правительство планирует ввести с 2025 года новую модель пенсионных начислений.

Главная цель – обеспечить более справедливый подход к распределению пенсионных средств среди граждан. Вместо нынешней солидарной системы пенсионного обеспечения планируется внедрить новую модель, состоящую из двух частей:

Базовая фиксированная выплата – примерно 2400 гривен, что составляет 30% от минимальной заработной платы;

Страховая индивидуальная выплата, размер которой зависит от продолжительности страхового стажа и размера заработка в течение трудовой жизни.

Читайте также: Пенсии части украинцев могут вырасти: кто имеет право на перерасчет после заявления в ПФУ

Базовая часть пенсии предусмотрена для всех граждан пенсионного возраста – независимо от того, имеют ли они необходимый стаж или высокие доходы. А вот страховая выплата будет предоставляться только имеющим официальный страховой стаж.

Какие плюсы у новой пенсионной модели?

По словам Андрея Павловского, введение новой системы позволит модернизировать принципы начисления пенсий: выплаты больше не будут зависеть от того, когда именно человек вышел на пенсию. Это должно устранить несправедливость, когда при одинаковом стаже и опыте пенсионеры получают разные суммы только через разные даты выхода на заслуженный отдых.

Но без рисков не обошлось:

Базовая пенсия может оказаться меньше фактического прожиточного минимума, особенно после уплаты налогов;

Люди с более высокими заработками могут неожиданно оказаться с меньшими пенсиями, чем те, кто имел более низкую официальную зарплату.

Раньше мы рассказывали, что украинцам со средней зарплатой "не светит" даже средняя пенсия.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!