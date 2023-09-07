Шеф повар поделился десятью кулинарными лайфхаками, которые поднесут ваши блюда на новый уровень

Что отличает обычного повара-любителя от профессионального шефа? Секретные лайфхаки, похоже, очень просты, но на практике они могут сделать обычные продукты настоящими кулинарными шедеврами.

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Марк Черветти, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, раскрывает свои любимые профессиональные "фишки" для сайта Shuba.

1. Общий Совет: Мясо для Жарки

Никогда не жарьте стейк, только что вынув его из холодильника. Чтобы добиться идеального результата, мясо должно быть комнатной температуры перед жаркой.

2. Домашнее Миндальное Молоко:

Вы можете приготовить миндальное молоко дома. Просто замочите миндалины в воде на ночь, снимите кожуру, перетрите миндалины в блендере и процедите. А остатки миндаля можно использовать для создания миндальной пасты, которая станет основой для марципанов и других лакомств.

3. Восстановление Вчерашнего Пюре:

Если у вас осталось вчерашнее пюре, его можно легко восстановить. Прогрейте пюре, постепенно добавляя бульон, сливочное масло и тертый творог. Результатом будет новое и необычайно вкусное блюдо.

4. Арахисовый соус в рецепте:

Арахисовый соус можно приготовить через 3 минуты: смешайте арахисовую пасту, яблочный сок и масло расторопши. Этот соус подходит к мясу, рыбе, овощам и различным салатам.

5. Использование семян арбуза:

Не выбрасывайте семена от арбуза, поскольку они содержат много полезных микроэлементов. Вы можете подсушить их в духовке и добавлять в различные салаты, аналогично семенам тыквы, подсолнечника или кунжута.

6. Эффективная мойка овощей:

Лучший способ хорошо помыть овощи – погрузить их в миску с водой и добавить немного уксуса. Это гарантирует надежную очистку, гораздо эффективнее, чем простое мытье под проточной водой.

7. Правильное использование сливочного масла:

Не жарьте овощи и другие продукты на сливочном масле прямо из пачки. Чтобы сохранить полезное блюдо, сначала растопите масло, процедите его, а затем жарьте на нем.

8. Резка Болгарского Перца:

Чтобы быстро и равномерно нарезать болгарский перец, срежьте верхнюю и нижнюю части, разрежьте вдоль, откройте, удалите семена и срежьте часть с плодоножкой на соломкой или кубиками.

9. Выбор Риса для Блюд:

Для азиатских блюд выбирайте длиннозернистый рис, а для ризото – круглый. Рис Арборио является лучшим выбором для ризото.

10. Использование Кочаны Капусты, Сучки и Лупы От Овощей:

Не выбрасывайте кочаны капусты, ботву и шелуху от овощей, поскольку они могут стать основой для вкуснейших овощных бульонов.

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