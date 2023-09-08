Шеф-повар поделился рецептом идеального омлета с сыром, который готовится за 10 минут

Легкий, но насыщенный вкусом, мгновенный, но сытный, омлет – самый лучший вариант на завтрак. Есть несколько уловок, чтобы приготовить идеальный омлет.

Шеф-повар Эллис Барри подробно рассказал, как приготовить идеальный омлет. По его словам, на приготовление нужно менее 10 минут, сообщает Express.co.uk.

Ингредиенты:

два кусочка сливочного масла;

большая горсть шпината;

два яйца;

15 г тертого сыра чеддер;

соль и свежесмолотый черный перец.

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Растопите кусочек сливочного масла на сковороде, поставленной на средний огонь. Добавьте шпинат и готовьте одну-две минуты. Приправьте солью и перцем и уложите шпинат на тарелку.

Тем временем в миске взбейте яйца и сверните сковороду на средне-сильный огонь. Добавьте оставшееся сливочное масло и растопите его до появления пены.

Влейте взбитые яйца, затем наклоните сковороду, чтобы равномерно распределились яйца. Оставьте на 20 секунд, пока яйца не начнут пузыриться.

Быстро с помощью лопатки или деревянной ложки втяните бока яиц в центр, добавив сливочное масло. Осторожно встряхните сковороду, чтобы яйцо распределилось по краям.

Посыпьте сыром и шпинатом, пока яйцо еще немного жидкое внутри, затем снимите сковороду с огня. Остаточное тепло продолжит готовить яйцо. С помощью лопатки сложите треть омлета внутрь, затем переложите омлет на теплую тарелку.

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