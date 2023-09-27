Шеф-повар показал, как приготовить идеальные яйца-пашот с помощью черпака

Многие не умеют варить яйца-пашот, чтобы они держали форму и не были крутыми. Шеф-повар поразил социальные сети после того, как показал процесс приготовления идеального яйца-пашот.

Для этого понадобится черпак из нержавеющей стали. Совет поступил от шеф-повара из TikTok @half_batch_baking.

Сначала следует нагреть черпак, подержав его над кипящей водой. Тогда нужно налить небольшое количество растительного масла. Тем временем повар оставляет разбитое яйцо на несколько секунд на сито, чтобы удалить наружный слой яичного белка.

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"Предварительный нагрев черпака и добавление горячего масла предотвратит связывание белков с атомами в металле и просто друг с другом", – объясняет повар.

Так яйцо не будет прилипать к черпаку и легко "выскользнет" из него. Несколько зрителей отметили, что эта техника исключает уксус, вероятно, потому, что уксус скорее укрепляет белки, что может переварить яйца до того, как желток будет готов.

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