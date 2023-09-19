Шесть интересных способов, как использовать таблетку для посудомоечной машины для уборки дома

Маленькие таблетки для посудомоечной машины могут оказаться очень эффективными при уборке разных участков вашего дома. Так что не стесняйтесь использовать их, чтобы сэкономить время и деньги.

Издание Sante Plus поделилось малоизвестными способами применения таких чистящих таблеток для ежедневной уборки. Они изготовлены из ингредиентов, которые борются с жиром, пятнами и уничтожают бактерии.

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1. Отбелить унитаз таблеткой для посудомоечной машины.

Существуют тысячи средств, предназначенных специально для чистки туалетов, но вместо того, чтобы тратить деньги на дорогие средства, просто бросьте таблетку для посудомоечной машины в унитаз, дайте ей раствориться и воспользуйтесь чистящей щеткой. Для достижения наилучших результатов, залейте горячую воду и оставьте на тридцать минут. Затем спустите воду в унитазе.

2. Помыть барабан стиральной машины.

Если вы думаете, что барабан вашей стиральной машины чист только потому, что вы регулярно стираете там одежду, подумайте еще раз, ведь правда совсем в другом: впоследствии грязь и плесень накапливаются и засоряют устройство стиральной машины. Включите стиральную машину на полную мощность, оставив только одну таблетку для посудомоечной машины. Ваша стиральная машина будет чистой.

3. Удаление отметок карандашом и маркером из стен и полов.

В ведро, наполненное горячей водой, бросьте таблетку для посудомоечной машины и дайте раствориться. Затем смочите раствором губку и протрите поверхности, на которых были каракули. Если пятно особенно устойчиво, возьмите кусочек таблетки со дна ведра и нанесите его непосредственно на обрабатываемый участок.

4. Дезинфекция мусорных баков.

Если ваш мусорный бак продолжает пахнуть даже после того, как его опустели, пора его тщательно очистить. Для этого залейте горячей водой, положите в него таблетку для посудомоечной машины, оставьте действовать на час-два. При необходимости потрите пятна и тщательно промойте под проточной водой.

5. Удаление пятен от кофе и чая из стаканов.

Когда вы часто пьете кофе или чай в тех же чашках, на них всегда появляются пятна. Вместо того чтобы класть их в дальнюю часть шкафа и никогда больше не использовать, поместите их в большую емкость, наполненную горячей водой, добавьте таблетку для посудомоечной машины и оставьте на несколько часов, прежде чем промыть водой.

6. Дезодорируйте и очистите кошачий туалет.

Чтобы решить проблему они из кошачьего туалета, раз в неделю опорожняйте лоток, наполняйте его горячей водой, кладите в него таблетку для посудомоечной машины и оставляйте на ночь, прежде чем прополоскать.

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