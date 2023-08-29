Шесть натуральных средств, которые помогут избавиться от плесени в ванной комнате.

Как избавиться от плесени в ванной – убивающей плесень – как избавиться от грибка на стенах в домашних условиях

Плесень – настоящая проблема в доме. Она не только портит внешний вид, но и вредна для здоровья, потому что может вызвать аллергию.

Часто плесень присутствует во влажных помещениях, например, в ванной. Чтобы избавиться от нее, нужно проявить особое терпение и хитрость. Издание Sante Plus предложило эффективные методы избавления от этой проблемы.

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Как удалить плесень в ванной комнате?

1. Белый уксус и пищевая сода. Одним из самых мощных средств от плесени есть сочетание белого уксуса и пищевой соды.

Кроме быстрого удаления грязи, известкового налета и накипи с разных поверхностей, этот дуэт также рекомендуется для легкого уничтожения плесени. Они натуральны, экологически чисты и экономичны.

Как сделать раствор?

В распылителе смешайте горячую воду с двумя столовыми ложками пищевой соды и стаканом белого уксуса.

Затем нанесите прямо на пятна плесени, тщательно почистив старой зубной щеткой. Впоследствии вы заметите, что они легко исчезают.

Когда закончите, просто смойте теплой водой. Ваши стены и плитка будут чистыми и блестящими!

2. Перекись водорода и пищевая сода. Чтобы удалить плесень из стен и плитки в ванной, также эффективно смешать перекись водорода и пищевую соду.

Смешайте их с небольшим количеством теплой воды и жидкости для мытья посуды.

Нанесите это средство на пораженные участки салфеткой из микрофибры.

Затем используйте старую зубную щетку, чтобы удалить все пятна.

3. Соль. Она эффективно поглощает влагу и пары из воздуха. Насыпьте в контейнеры чуть-чуть большой соли и поместите в комнатах, где, по вашему мнению, проблема плесени является обычным явлением. Этот метод поможет сохранить влагу, которая впитается солью и не прилипнет к стенам или плитке.

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4. Перекись водорода, соль и пищевая сода. Еще одна смесь для удаления плесени: вы можете приготовить крепкий раствор из теплой воды, перекиси водорода, соли и пищевой соды. Перелейте все в пульверизатор и распылите на обрабатываемые участки. После этого протрите.

5. Бытовой спирт и эфирное масло. Чтобы почистить плитку в ванной и удалить все налеты, пригодится и бытовой спирт: чтобы оставить приятный запах, не стесняйтесь соединить его с каплями эфирного масла лаванды. Распылите, оставьте и потрите зубной щеткой. Эта смесь дает отличный результат!

6. Лавандовое масло. Известно также, что лавандовое масло предотвращает образование плесени.

Напомним, что сильно загрязненные окна можно легко и быстро вымыть, не оставляя разводов. Для этого воспользуйтесь несколькими эффективными советами для получения блестящих окна.

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