Шины под прицелом: как украинские водители становятся жертвами новых штрафов

Многие водители стремятся сделать свои авто более привлекательными, заменяя заводские диски на варианты с большим диаметром.

Как сообщает "Автотема", использование шин, не соответствующих техническим требованиям, является нарушением правил дорожного движения.

Нарушение этих норм влечет административную ответственность в виде штрафа от 340 до 680 гривен (в соответствии со статьей 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях). В случае повторного нарушения в течение 12 месяцев возможно изъятие транспортного средства или лишение водительских прав на срок до полугода.

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Однако это не единственный риск. Установка колес большего диаметра и шин с низким профилем изменяет технические параметры автомобиля.

Специалисты отмечают: при выборе колес водителям следует ориентироваться не только на внешний вид, но прежде всего на технические характеристики, рекомендованные производителем.

Раньше мы рассказывали, за что украинским водителям выписывают 51 тыс. грн штрафа.

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