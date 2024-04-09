Шмыгаль пообещал справедливое и рациональное бронирование военнообязанных: детали

В Кабинете Министров Украины готовят важные изменения, связанные с мобилизацией военнообязанных. Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль во время заседания.

"Эффективная оборона - это синергия усилий фронта и тыла. Наши военные защищают Украину на передовой, но для их обеспечения нужна рабочая экономика и инфраструктура", — отметил он.

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Одним из ключевых дел является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных, особенно работников предприятий, критически важных. "Здесь не должно быть никаких спекуляций и манипуляций", – подчеркнул Шмыгаль.

С этой целью глава правительства поручил профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное более справедливое постановление о бронировании и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.

"Нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди забронированы в нашем государстве", — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации. Ко второму чтению законопроекта №10449 об усилении мобилизации нардепы подали более 4000 поправок.

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