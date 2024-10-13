Шокирующая находка: в Индонезии поймали акулу, внутри которой оказались останки пропавшей без вести дайверши

Индонезийский рыбак поймал акулу, которая казалась больной и решил разделать улов прямо на берегу. Он был ошеломлен, когда внутри акулы нашел человеческие останки, которые не успели перевариться.

Фрагменты человеческого тела были идентифицированы благодаря экспертизе. Выяснилось, что акула съела гражданку США Коллин Монфор, которую власти Индонезии разыскивали в течение восьми дней. Об этом пишет Bild.

Коллин и Майк Монфоры приехали из Мичигана в Индонезию на семь недель. Они планировали провести длительный отпуск, занимаясь дайвингом в водах Индийского океана.

26 сентября супруги вместе с группой туристов и инструктором отправились на пляж вблизи архипелага Алор, чтобы погрузиться на глубину 7 метров. Однако в какой-то момент группу захватило сильное течение. Все дайверы, кроме Коллин, смогли вернуться на лодку, а американка пропала без вести в море.

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Спасатели не прекращали поисков, однако через восемь дней точку в поисках поставила пойманная акула.

"Акулу поймали, потому что она была нездорова. Я подумал, что она проглотила пластик или рыболовную сеть. Ее раскрыли и внутри оказались останки женщины в черном водолазном костюме", – рассказал рыбак.

Муж умершей женщины убежден, что животное не причастно к ее гибели. Майк предполагает, что Коллин утонула или умерла в результате какого-то нападения, а уже после этого ее тело было найдено и съедено акулой. Индонезийские власти сообщили, что ведется расследование для проверки этой версии.

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